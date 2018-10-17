Мир Сегодня произошел масштабный сбой в работе видеохостинга YouTube

2018-10-17 11:42 189

Сегодня во многих странах мира произошел сбой в работе видеохостинга YouTube.

По данным Downdetector, около 43% жалоб были связаны с проблемами при просмотре видео, еще 37% пользователей не могут зайти на сайт, а 19% указывают на невозможность авторизации.

"Спасибо за ваши сообщения о проблемах с доступом к YouTube, YouTube TV и YouTube Music. Мы работаем над решением этой проблемы и сообщим вам, как только исправим ее. Мы приносим извинения за неудобства и будем держать вас в курсе событий", − сообщается в официальном Twitter YouTube.

Вскоре после ЧП, видеохостинг YouTube сообщил, что все неполадки в работе сервиса были оперативно устранены.

"Мы вернулись! Спасибо за ваше терпение. Если у вас все еще наблюдаются проблемы, сообщите нам", – говорится в сообщении видеохостинга.

 

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