Украина Крушение Су-27 в Винницкой области: названы основные версии трагедии

2018-10-17 17:30 249

 

Основной версией крушения истребителя Су-27 в Винницкой области является нарушение правил полета. Об этом заявил пресс-секретарь Военной прокуратуры Центрального региона Андрей Киселев.

"Это действительно является основной версией. При расследовании подобных инцидентах такая версия становится первой, но если будут другие какие-то дополнительные данные и повод, то тогда дело будет переквалифицироваться. Сейчас на месте крушения продолжает свою работу группа военных прокуроров во главе с военным прокурором Винницкого гарнизона Центрального региона", - подчеркнул Киселев.

В свою очередь военный эксперт Владислав Селезнев считает минимальной вероятность допущения ошибки пилотом.

"Учитывая опыт пилота, который находился за штурвалом этого самолета, очень сложно говорить, что там имело место какая-то ошибка со стороны летчика. Относительно технического состояния самолета, то, как известно, он прошел плановые регламентно-ремонтные работы и вернулся в строй. Что касается погодных условий, мы тоже понимаем, что накануне они были благоприятные для выполнения заданий. Поэтому такие ключевые версии, которые рассматриваются при таких трагедиях, сейчас не могут быть основными. Но все же, это только - допущения. Окончательные выводы того, что случилось, сможет сделать комиссия, которая на данный момент изучает причины трагедии", - подчекрнул Селезнев.

При этом он выразил мнение, что воздушное судно потерпело крушение из-за того, что "самолет выполнял задание с очень серьезным превышением граничных нагрузок.

"Но было ли это, говорить сложно, из-за того, что неизвестно полетное задание и что там происходило в тот период времени, какое именно задание стояло перед командиром этого самолета и т.д. Поэтому все это - только допущения. Однако я в то же время понимаю, что самолеты, которые были произведены в конце 80-х годов прошлого столетия, имеют определенные характеристики. Но опять же таки, самолеты F-15, которые тоже берут участие в учениях "Чистое небо-2018" со стороны США, также имеют почтенный возраст. Поэтому сейчас можно только ожидать соответствующих результатов работы комиссии. Но, учитывая тот факт, что будет назначено большое число экспертиз, не думаю, что мы получим результаты комиссии в ближайшее время", отметил Селезнев.

Еще один военный эксперт Михаил Жирохов подчеркнул, что реальных причин крушения истребителя может быть две: "Первая - это ошибка пилота при выполнении фигур высшего пилотажа, а вторая - техническая неисправность в результате попадания, например, птицы в воздухозаборник. Самолет перед вылетом был технически исправлен. Не думайте, что наши военные с американцами могли выпустить неисправный самолет. На вывозной полет была выбрана лучшая машина, которая прошла капитальный ремонт летом 2014 года, летавшая немного, не был исчерпан ее ресурс. То есть вариантов трагедии - только два. А то, что, например, летчику могло стать плохо, но тогда второй катапультировался бы. То есть этот вариант я исключаю полностью. Могла быть ошибка пилота, от этого никто не застрахован, либо какая-то техническая неисправность, однако вызванная внешними причинами".

Жирохов также пояснил, что в составе ВВС Украины было четыре таких учебно-боевых самолета и их используют для поддержания летных навыков личного состава. Особенностью этого самолета было двойное управление.

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