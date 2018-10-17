Украина У украинских водителей появился повод для радости

2018-10-17 18:00 282

 

В Украине ряд крупных сетей АЗС 16-17 октября снизили цены на бензин. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы А-95, сообщает enkorr.

Так, на станциях SOCAR бензины подешевели на 40 коп. за литр: А-92 - до 34,09 гривен за литр, А-95 - до 35,09 гривен за литр, А-95+ – до 36,09 гривен за литр. Цена на ДТ осталась на уровне 33,49 гривен за литр.

На 30 коп. за литр цены на бензины снизились на АЗК Glusco: А-92 - до 32,95 гривен за литр, А-95 - до 33,95 гривен за литр, А-95+ – до 34,95 гривен за литр. На 50-54 коп. за литр подешевели в столичной сети KLO. Shell и "Параллель" понизили стоимость бензинов на 6-33 коп. за литр.

В то же время AMIC, Shell, "Олас", "Катрал", "Фактор", "Укргаздобыча" и "Рур груп" повысили цены на дизельное топливо на 10-70 коп. за литр. Средняя розничная цена бензинов по стране 17 октября снизилась на 1-3 коп. за литр, дизельного топлива выросла на 2 коп. за литр.

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Украина

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