Украина КАРТА Ситуация в ООС: Сепаратисты снова применили тяжелые вооружения

2018-10-18 11:41 102

За минувшие сутки сепаратисты 17 раз открывали огонь по позициям ВСУ, в том числе семь раз применялось вооружение, запрещенное Минскими договоренностям. Два украинских военнослужащих были ранены.

Как сообщили в штабе операции Объединенных сил, террористы обстреливали позиции ВСУ в районе населенных пунктов Екатериновка, Новолуганское, Верхнеторецкое, Авдеевка, Новомихайловка, Новотроицкое, Старогнатовка, Павлополь, Гнутово, Талаковка, Лебединское и Широкино.

Незаконные вооруженные формирования вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Защитников Талаковки обстреляли из минометов 120-го калибра. На позиции ООС в районе населенных пунктов Новолуганское, Гнутово, Лебединский и Широкино сепаратисты был открыт огонь из минометов калибра 82 мм.

По данным украинской разведки, четыре боевика за прошедшие сутки были ранены.

"С начала текущих суток противник из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия дважды обстрелял позиции Объединенных сил вблизи населенных пунктов Гнутово и Водяное на Мариупольском направлении. Тяжелое вооружение не применялось. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет", – добавили в штабе.

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