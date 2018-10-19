За минувшие сутки российские оккупанты 16 раз обстреливали позиции украинских войск на Донбассе. Дважды боевики применяли вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.
Как сообщили в штабе ООС, противник осуществлял обстрелы позиций наших армейцев в районе населенных пунктов Крымское, Луганское, Невельськое, Новомихайловка, Степное, Чермалык, Павлополь, Гнутовое, Водяное и Лебединское.
Опорный пункт наших войск вблизи Новомихайловки враг атаковал из минометов калибра 120 мм. В районе Чермалика оккупанты обстреливали позиции ВСУ из минометов 82-го калибра. В Лебединском по наших защитникам велся огонь противотанковыми управляемыми ракетами.
Никто из наших бойцов не погиб и не был ранен. По данным разведки, в течение суток двое оккупантов уничтожены и четверо ранены.