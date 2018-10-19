Украина КАРТА Ситуация в зоне ООС: террористы били противотанковыми управляемыми ракетами

2018-10-19 12:43 198

За минувшие сутки российские оккупанты 16 раз обстреливали позиции украинских войск на Донбассе. Дважды боевики применяли вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

Как сообщили в штабе ООС, противник осуществлял обстрелы позиций наших армейцев в районе населенных пунктов Крымское, Луганское, Невельськое, Новомихайловка, Степное, Чермалык, Павлополь, Гнутовое, Водяное и Лебединское.

Опорный пункт наших войск вблизи Новомихайловки враг атаковал из минометов калибра 120 мм. В районе Чермалика оккупанты обстреливали позиции ВСУ из минометов 82-го калибра. В Лебединском по наших защитникам велся огонь противотанковыми управляемыми ракетами.

Никто из наших бойцов не погиб и не был ранен. По данным разведки, в течение суток двое оккупантов уничтожены и четверо ранены.