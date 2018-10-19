На Facebook подали в суд за значительные завышения показателей просмотров

Американские маркетинговые агентства подготовили коллективный иск против Facebook из-за завышения показателей просмотра видео.
Как сообщает The Verge, после анализа 80 тысяч внутренних документов Facebook заявители утверждают, что компания завышала показатели просмотра видео на 150-900%.
Истцы утверждают, что агентства переплачивали за рекламу, а медиакомпании были введены в заблуждение, переоценивая потенциал видео в Facebook.
Подозрения по поводу завышенных показателей возникли еще в 2015 году. Тогда администрация Facebook признала ошибку на 60-80%.
В компании объяснили это тем, что вместо количества пользователей система учитывала количество просмотров, продолжавшихся более трех секунд.