Украина За что налоговики массово штрафуют украинских предпринимателей

2018-10-21 12:00 153

Налоговики проверяют еще неотмененные книги расчетных операций. Украинский бизнес поголовно штрафуют за нарушение правил ведения книг учета расчетных операций (КУРО).

Не спасает даже своевременная подача отчетности в электронном виде, — пишет ubr.ua

Чтобы не попасть под огромные штрафы налоговиков, помимо электронного учета, предприниматели вынуждены дублировать всю финансовую отчетность по наличным кассовым операциям по старинке, вручную вклеивая чеки в «амбарные книги».

Но и это не всегда спасает. Налоговики придираются даже к малозначительным ошибкам в администрировании КУРО и выписывают предпринимателям штрафы в пятикратном размере от неоприходованной наличности.

«Мораторий на проверки бизнеса уже не работает. А поводом для штрафа может стать даже формальный и несущественный проступок. В том числе, и при проверке правильности заполнения КУРО. А если нарушений нет, то их «нарисуют». Например, одному нашему клиенту, небольшому магазину бытовых товаров, проверяющие угрожали «найти» неоприходованную наличность в сейфе если тот не заплатит 50 тыс. грн. Поэтому переход на автоматизированную отчетность и отказ от КУРО лишит проверяющие органы давней «кормушки», — рассказала UBR.ua налоговый консультант Киевского центра поддержки и развития бизнеса, гендиректор компании Е.С.Консалтинг Александра Томашевская.

На сегодня, несмотря на то, что вся необходимая отчетность автоматически попадает в базу данных Фискальной службы через электронные предпринимательские кабинеты, для перестраховки все равно нужно вести учет наличной прибыли каждый день в КУРО. Вручную вклеивать отчеты, расчетные квитанции, чеки и т.п. Что, несомненно, прибавляет бумажной работы и затрудняет работу.

Все дело в том, говорят эксперты, что после запуска электронных сервисов для автоматической подачи отчетности по кассовым операциям в ГФС, КУРО тем не менее отменять не спешат. А за нарушение ведения книги учета расчетных операций грозят огромные санкции.

«Законодательную норму не отменили. Поэтому ГФС по-прежнему проверяет ведение книги, а бизнесу грозит штраф в пятикратном размере от неоприходованной наличности. При нарушениях отчетности, налоговые структуры могут оштрафовать за неполное или несвоевременное оприходование наличных в кассе. К примеру, если предприятие за день заработало 10 тыс. грн., и несвоевременно заполнило КУРО или допустило описку при заполнении, штраф может достигать 50 тыс. грн. А крупный бизнес и вовсе попадает на многомиллионные санкции. В зоне наибольшего риска сфера ритейла – там больше всего касс», — рассказала заместитель директора Европейской бизнес ассоциации Светлана Михайловская.

Впрочем, эксперты рекомендуют не спешить сдавать книгу в макулатуру даже когда чиновники окончательно утрясут все формальности и позволят предпринимателям положиться на автоматику.

«Даже после того, как будет опубликован приказ Минфина, КУРО все равно придется вести до тех пор, пока не будет оформлена работа без книги. А для этого есть отдельная процедура. Нужно издать внутренний приказ по предприятию, что все расчетные операции идут только через РРО, даже когда нет электричества или другие проблемы. Либо все операции через РРО, либо закрывай кассу. Если так не можешь или не хочешь — ведешь КУРО. Ранее зарегистрированный КУРО можно снять с регистрации – для этого нужно подать заявление в ГФС», — подметил в разговоре с UBR.ua директор департамента региональной сети Electrum Payment System Игорь Дядюра.

Правда, говорят эксперты, у бизнеса все же есть возможность уже сейчас обойтись без этой злосчастной книги учета расчетных операций и не нарваться на многотысячный штраф от налоговой.

«Для этого необходимо иметь полный цикл автоматизированной подачи отчетности в налоговую: нужен расчетный счет в банке, электронный кабинет на сайте ГФС и связь между ними через бухгалтерский софт вроде me.doc. Никаких подтверждающих документов для этого не нужно предъявлять, если вдруг придет проверка – в базе ГФС это должно отображаться автоматически», — рассказал глава Ассоциации собственников малого и среднего бизнеса Руслан Соболь.