Украина Стало известно, где и когда состоится прощание с Мариной Поплавской

2018-10-21 10:00 84

 

В субботу, 20 октября, стало известно, что прощание с актрисой юмористического проекта "Дизель шоу" Мариной Поплавской, погибшей в жуткой автокатастрофе 20 октября, состоится в Киеве и Житомире. Об этом сообщила пресс-служба "Дизель Студио" на своей странице в соцсети Facebook.

"20 октября трагически погибла талантливая актриса, блестящий учитель, звезда КВН Марианна Францевна Поплавская", - говорится в сообщении.

Так, прощание с актрисой состоится в воскресенье, 21 октября, в Киеве с 11:00 до 13:00 в помещении Международного центра культуры и искусств (МЦКИ) Октябрьский Дворец, по адресу Аллея Героев Небесной Сотни, 1.

В понедельник, 22 октября, в 10:30, состоится прощание в Житомире - в зале Житомирского академического музыкально-драматического театра им. И. Кочерги.

После этого состоится отпевание в Кафедральном Соборе Святой Софии.

В этот же день актриса будет похоронена на Корбутовском кладбище на Центральной Аллее.

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