Мир "Керченский стрелок" готовился к нападению на колледж с января 2017 года – СМИ

2018-10-21 14:00 123

Источник "РИА Новости" в правоохранительных органах сообщил, что подозреваемый в нападении на колледж в оккупированной Керчи Владислав Росляков готовился к массовому убийству один. Подготовку он начал еще в прошлом году.

Студент политехнического колледжа в оккупированной Керчи Владислав Росляков готовился к нападению на учебное заведение с января 2017 года. Об этом 20 октября сообщает "РИА Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Собеседник рассказал агентству, что юноша готовился к убийству один. По данным "РИА Новости", полицейские обследуют территорию вокруг заброшенного завода в Керчи, где Росляков, предположительно, тренировался взрывать.

Также здесь, по версии следствия, он сжег религиозную литературу, свой компьютер и телефон. 17 октября в политехническом колледже в оккупированной Керчи сработало взрывное устройство, начиненное металлическими предметами, также произошла стрельба. По информации Следственного комитета РФ, нападение совершил 18-летний студент колледжа Владислав Росляков. Следствие полагает, что он застрелился после атаки. Погиб 21 человек (включая стрелка). Изначально в Следкоме РФ заявили, что уголовное дело открыто по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 Уголовного кодекса РФ (террористический акт), но потом его переквалифицировали на ч. 2 ст. 105 (убийство двух и более лиц общеопасным способом). Расследование ведет и украинская прокуратура, она открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт, повлекший гибель людей).