Украина Ситуация в зоне ООС: на Донбассе за сутки ранены три солдата ВСУ

2018-10-22 08:11 30

За минувшие сутки сепаратисты 19 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины - трое украинских военнослужащих получили ранения.

"Враг трижды применял вооружение, запрещенное минскими договоренностями", – говорится в сводке пресс-центра штаба операции Объединенных сил.

По данным штаба, сепаратисты вели прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82-мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Также они осуществляли обстрелы позиций ООС в районе населенных пунктов Счастье, Крымское, Попасная, Шумы, Пески, Марьинка, Тарамчук, Красногоровка, Павлополь, Водяное, Гнутово, Лебединский и Широкино.

"На опорный пункт наших войск вблизи Водяного, что на Мариупольском направлении, противник осуществлял огневое воздействие из минометов калибра 120-мм, гранатометов и стрелкового оружия. Позиции Объединенных сил в районах Крымского и Широкино оккупанты обстреливали из минометов 82-го калибра, а вблизи Счастье по нашим защитникам вел огонь снайпер", – отметили в штабе.

Кроме того там уточнили, что с начала суток сепаратисты из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли позиции ВСУ в районе Новотроицкого.

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