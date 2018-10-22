От разлетевшихся боеприпасов очищены 39 поселков Черниговской области

На территории рванувшего шестого арсенала Минобороны вблизи пгт Дружба Ичнянского района (Черниговская область) от боеприпасов очищены все 39 населенных пунктов, расположенных вокруг арсенала.
Такие данные по состоянию на данное время озвучили в ГСЧС, уточнив, что на территории арсенала Минобороны случаев детонации боеприпасов уже не наблюдается.
Также очищены 35 из 80 участков разминирования, 16-ти километровая зона загрязнения уменьшена до 10-ти километровой.
Изъято 9 578 взрывоопасных предметов (за сутки - 1 157), отработано 282 сообщения населения об обнаружении боеприпасов (два за сутки).
В районе чрезвычайной ситуации привлечены силы и средства общей численностью 545 человек и 124 единиц техники.
Напомним, спасатели планируют до 15 декабря очистить 79 тысяч Га от взрывоопасных предметов после пожара на шестом арсенале Минобороны в Ичнянском районе.