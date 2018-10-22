Украина У Луценко заявили, что расследованию убийств на Майдане мешает памятник Небесной сотне

2018-10-22 13:44 96

У Луценко заявили, что расследованию массовых расстрелов людей на Евромайдане в 2014-м году мешает...памятник в центре столицы. Глава следственного управления ГПУ Сергей Горбатюк заявил, что следователи до сих пор не могут провести следственный эксперимент на аллее Героев Небесной сотни в Киеве.

"На сегодняшний день сложилась такая ситуация, что уже через неделю, или дней через 10, могут начаться работы (по строительству мемориального комплекса), а до настоящего времени не перенесен этот мемориал временный, чтобы мы могли провести качественные следственные эксперименты, которые нельзя провести качественно, потому что он мешает. Сложилась ситуация безвыходная практически", - заявил Горбатюк на брифинге в Киеве

Он добавил, что следователи по этому поводу еще в июле обращались в Киевскую администрацию, чтобы там не разрешали никаких изменений на участке – таких как срезание деревьев, или снятие лайтбоксов – до завершения следственного эксперимента.

"Прокурором было издано постановление о запрете любых изменений до завершения следственных экспериментов в июле месяце. И одновременно было направлено письмо в КГГА, чтобы перенести этот Мемориал, предварительно получено согласие у семей Небесной сотни. Но с июля наши просьбы не находят отклика у КГГА и, соответственно, вы видите, не переносится (мемориал – ред.), и тормозится проведение следственных экспериментов", - сказал он.

Также, по его словам, следователи обращались в суд с ходатайством об аресте участка.

"Мы обратились в суд, чтобы наложить арест на этот участок до завершения следственных экспериментов. И в судебном заседании судья прокурору сказал, что удовлетворяет это требование. Но представьте себе – потом, когда прокурор пришел получать решение, то было написано, что суд отказал в удовлетворении ходатайства в аресте", - говорит Горбатюк.