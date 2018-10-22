Мир "Все попадут, кто в ад, кто в рай": в Кремле прокомментировали слова Путина о ядерном ударе

2018-10-22 18:30 162

 

Российская Федерация никогда первой не будет использовать свой ядерный потенциал.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление Владимира Путина о том, что страна готова применить ядерное оружие, как только потенциальный агрессор нанесет удар, передают "РИА Новости".

"Речь шла о том, — и это главное, а многие пропустили, — что на доктринальном уровне Россия не оставляет за собой право превентивного удара. То есть у нас в доктрине право на первый удар не зафиксировано. Мы не считаем себя вправе наносить первый удар", — пояснил он.

Песков уточнил, в каких случаях Москва может принять решение о ядерном ударе.

"У нас в доктрине записано, что если — вариант первый — на нас нападут с использованием ядерного оружия и — вариант второй — на нас нападут так, что само существование нашего государства окажется под угрозой", — отметил пресс-секретарь.

По его словам, Путин говорил о том, что Россия ни на кого не намерена нападать.

"То есть мы никогда ни на кого не нападем первыми. Но если на нас нападут, тогда там все попадут - кто в ад, кто в рай. Вот, что важно было понять, остальное - все аллегория", - заключил он.

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