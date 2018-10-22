Украина Отвлекся на Марину: водитель автобуса "Дизель шоу" рассказал подробности смертельного ДТП

2018-10-22 17:00 270

В момент столкновения с грузовиком водитель микроавтобуса "Дизель шоу" Михаил Манюк отвлекся на Марину Поплавской, которая сидела рядом с ним. Об этом он рассказал журналистам перед началом судебного заседания в Шевченковском районном суде Киева.

"В момент обгона, возможно, отвлекся на Марину, и поздно увидел габаритные огни грузовика", - отметил водитель. Он также добавил, что помнит, как Марина Поплавская подошла к нему и сказала, что очень хочет в Житомир, спешит домой. По его словам, актриса плохо себя чувствовала - у нее болела спина, она мерила давление у водителя.

При этом он заверил, что практически всегда ездит с оптимальной скоростью - от 90 до 95 км/ч.

Также водитель признался, что кроме "Дизель шоу" возил также ФК "Маэстро" - преимущественно ночью. Каждые полтора часа отдыхает, как это положено по нормативам.

"Я опытный водитель. И 450-500 км разрешается одному водителю", - добавил он. При этом, по его словам, роковой для шоу маршрут был просчитан заранее - между Луцком и Львовом, Львовом и Житомиром должны быть ночевки в отеле. Однако планы руководства поменялись, и он получил приказ выезжать без надлежащего отдыха.

Напомним, сегодня, 22 октября, Шевченковский районный суд города Киева в понедельник рассмотрит ходатайство в отношении водителя автобуса, который подозревается в совершении ДТП, в результате которого погибла звезда юмористического проекта "Дизель шоу" Марина Поплавская.

20 октября, актриса шоу Марина Поплавская погибла в ДТП по дороге из Львова в Киев, еще два актера госпитализированы "без угроз для жизни". По предварительным данным, водитель автобуса "Неоплан", в котором ехали артисты "Дизель шоу", не справился с управлением, в результате чего произошло столкновение с грузовым автомобилем. По данным полиции, ДТП произошло в 5:55 на 28 км автотрассы Киев-Чоп возле села Мила.