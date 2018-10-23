Украина КАРТА Ситуация в зоне ООС: сепаратисты снизили чисто обстрелов, перешли к тактике провокаций

2018-10-23 11:45 177

Как сообщили в штабе операции Объединенных сил, за минувшие сутки сепаратисты Донбасса 12 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины - погибших и пострадавших нет.

При этом в ВСУ говорят, что впервые за долгое время сепаратисты не применяли вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

"Незаконные вооруженные формирования вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Почти в половине случаев наши войска отвечали адекватным огнем", – отметили в штабе.

Там добавили, что сепаратисты осуществляли обстрелы позиций ООС в районе населенных пунктов Счастье, Крымское, Золотое, Пески, Марьинка, Тарамчук, Березовое, Новотроицкое, Чермалык и Лебединский.

В пресс-центре подчеркнули, что опорный пункт ООС неподалеку Счастья получил огневое воздействия с автоматических и станковых гранатометов в течение почти трех часов. Наибольшее количество обстрелов зафиксировано вблизи Марьинки и Лебединского.

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