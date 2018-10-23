Мир Сколько студентов покинули колледж в Керчи после массового убийства: известны цифры

2018-10-23 17:05 147

После смертельной стрельбы и взрывов в керченском колледже 22 семьи решили не возвращать своих детей на обучение. Теперь они будут учиться в других учебных заведениях.

Об этом сообщил так называемый российский глава оккупированного Крыма Сергей Аксенов, пишет издание "Крым.Реалии".

Так, Аксенов отметил, что "никто никого заставлять не будет". Двадцать две семьи захотели перевестись в другие учреждения, – сказал он.

Однако, по словам Аксенова, требованиям безопасности не соответствуют около 80% учреждений оккупированного Крыма, где находятся дети, в том числе – школы и детсады.

Напомним, 17 октября 18-летний студент Владислав Росляков взорвал взрывчатку в своем учебном заведении и из автомата расстрелял людей. В результате массовой бойни погиб 21 человек, еще 47 находятся на больничных койках.