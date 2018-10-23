Дожди и мокрый снег: в Украине прогнозируют резкое ухудшение погоды

Погода в Украине в среду, 24 октября, будет прохладной и дождливой. В западных регионах, кроме дождя, будет падать еще и мокрый снег.
Об этом на своей странице в Facebook информирует украинский синоптик Наталья Диденко.
По словам эксперта, 24 октября в Украине существенно похолодает. Все из-за циклона, который надвигается из Европы.
В среду "ныряющий" циклон из северо-запада Европы принесет в Украину дожди, на Западе – с мокрым снегом. Плюс сильный ветер, в западных областях – очень сильный,
– отмечает синоптик.
Температура воздуха в течение дня в западных и северных областях, а также в Винницкой области составит +4...+9 градусов. В центральных областях столбики термометров будут показывать +6...+11 градусов.
Теплее всего будет в восточных и южных регионах – до +9...+14 градусов.
В Киеве температура воздуха поднимется до +6...+ 8 градусов, будет дождливо.
Прогноз погоды на среду, 24 октября, в городах Украины:
Ужгород – +8...+10
Львов – +5...+7
Ивано-Франковск – +6...+8
Тернополь – +5...+7
Черновцы – +5...+7
Хмельницкий – +5...+7
Луцк – +4...+6
Ровно – +4...+6
Житомир – +5...+7
Винница – +6...+8
Одесса – +13...+15
Николаев – +12...+14
Херсон – +15...+17
Симферополь – +12...+14
Кропивницкий – +7...+9
Черкассы – +6...+8
Чернигов – +5...+7
Сумы- + 5... + 7
Полтава – +6...+8
Днепр – +9...+11
Запорожье – +12...+14
Донецк – +12...+14
Луганск – +11...+13
Харьков – +10...+12
Киев – +6...+8