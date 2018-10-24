Украина КАРТА На Донбассе снизилось число обстрелов, но ВСУ опять понесли потери

2018-10-24 11:41 231

За минувшие сутки на Донбассе сепаратисты уменьшили число обстрелов, но опять применили запрещенное минскими договоренностями вооружение.

Как сообщили в пресс-центре ООС, в боях погиб один украинский военный.

В частности, указано, что сепаратисты девять раз открывали огонь по позициям украинских войск, используя для этого минометы калибра 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Прицельные обстрелы позиций Объединенных сил зафиксированы в районах населенных пунктов Станица Луганская, Авдеевка, Марьинка, Старогнатовка, Павлополь, Водяное и Гнутово.

"Командиры подразделений Объединенных сил прибегали к решительным действиям по подавлению вражеского огня. В ходе боевых действий один военнослужащий ООС погиб, раненых нет", - доложили в штабе.