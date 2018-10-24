Курьезы Нарушителей ПДД полицейские начали записывать в бесплатные доноры органов

2018-10-24 14:16 111

В Эстонии полиция начала раздавать водителям-лихачам листовки с предложением стать донорами органов.

На некоторых превышающих предельную скорость водителей не действует ни беседа, ни наказание. Как передает Интерфакс, цель этих карточек – заставить водителя задуматься о возможном последствии своего поведения.

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"Если водитель решил, что постоянное превышение скорости – его образ жизни, то мы советуем ему оформить карточки для пожертвования своих органов и тканей, если спешка будет иметь для него самые тяжелые последствия", – рассказала ведущий работник охраны правопорядка департамента полиции и погранохраны Сирле Лойго.

При этом в полиции страны признают, что большая часть донорских органов получена именно от людей, которые погибли в дорожно-транспортных происшествиях.

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