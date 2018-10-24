Мир Вспышка аденовируса в больнице - погибли уже шесть детей, много зараженных

2018-10-24 14:44 84

В американском штате Нью-Джерси из-за вспышки аденовируса погибли шесть детей, еще 12 - заражены. 

"Шесть детей умерли из-за аденовируса в Центре ухода и реабилитации Ванаку в городе Хаскелль, штат Нью-Джерси. Еще 12 человек -инфицированы", - сообщает  CNN.

Сообщается, что умершие дети были от младенческого возраста до подростков, но большинство из них были не старше 18 лет.

По данным СМИ, медицинскому учреждению запретили принимать новых пациентов до завершения вспышки болезни. По факту случившегося проводится расследование.

В Департаменте здравоохранения США сообщили, что аденовирусы могут вызвать легкие и тяжелые типы заболеваний, хотя последние встречаются реже.

В то же время люди с ослабленным иммунитетом или дыхательными или сердечными заболеваниями подпадают под больший риск развития тяжелой болезни от аденовирусной инфекции, сообщили в этой связи.

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