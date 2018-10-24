Мир В ЕС запретили одноразовую пластиковую посуду и ватные палочки

2018-10-24 20:00 159

 

Европейский парламент проголосовал за полный запрет пластиковой посуды и других одноразовых предметов из пластика на территории всего Евросоюза. Новый закон вступит в силу к 2021 году. Об этом сообщили BBC News.

Помимо одноразовых приборов и посуды, на территории ЕС запретят ватные палочки, трубочки для питья, пластиковые мешалки для коктейлей и палочки для воздушных шаров. Предлагается также ограничить использование одноразовых емкостей для питья, таких как пластиковые стаканчики. За запрет, предложенный в мае этого года, проголосовал 571 депутат, 53 выступили против. Запрет призван повлиять на решение проблемы загрязнения Мирового океана. По заявлению одного из членов парламента, "если ничего не предпринять, к 2050 году в океане будет больше пластика, чем рыбы".

В европейских водах каждый год оказывается около 150 тысяч тонн пластика. Это лишь небольшая часть из 8 миллионов тонн по всему миру. Морские животные случайно поедают пластиковый мусор и умирают.

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