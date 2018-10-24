Мир Все не так просто: врачи назвали отличия симптомов гриппа и простуды

2018-10-24 21:30 159

С приходом осени заболеваемость среди населения повышаеться и многие не могут понять, причиной насморка, боли в горле и чихания являеться простуда или грип, сообщает ; вроде бы и жара нет, но чувствуете вы себя настолько уставшим, что, кажется, ещё чуть-чуть - и грохнетесь на землю от изнеможения. Это состояние знакомо каждому из нас, особенно .

Эксперты предупреждают, что отличить простуду от гриппа сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Дело в том, что в природе существует огромное количество похожих на грипп вирусов, которые на самом деле никак не связаны ни с ним, ни с симптомами, которые он влечёт за собой.

Сезонные заболевания отличаются тем, что простуда нарастает на протяжении нескольких дней, в то время как грипп сбивает вас с ног моментально.

Простуда длится от трёх до пяти дней, грипп - в два раза дольше. Еще одна отличительная черта - лихорадка, которая может сопровождаться головными болями, сухим кашлем и усталостью в теле.Чаще она встречается среди пациентов с гриппом.

Для простуды характерны такие симптомы, как кашель с выделением жидкости или слизи, боль в горле, насморк и чихание. У детей простуда может сопровождаться болью в желудке, диареей и другими симптомами ОРВИ. Но взрослых это не касается, и, если такие симптомы у вас наблюдаются, скорее всего, вы подхватили какой-то вирус желудка или у вас инфекционные заболевания.

Если говорить о временах года, простуда чаще всего встречается в начале осени и весной, в то время как гриппом, как правило, болеют зимой.

Еще одно отличие заключается в том, что грипп распространяется двумя семействами вирусов, известных как грипп A и грипп B. В этих двух семействах существует множество вариаций, поэтому состав вакцины от гриппа меняется из года в год и не всегда так эффективно воздействует на организм.

Простуда, в свою очередь, может быть вызвана более чем 200 различными подтипами респираторного вируса, в числе которых риновирус, коронавирус, аденовирус, респираторно-синцитиальный вирус (RSV) и другие.

Из-за того, что симптомы этих двух заболеваний сложно отличить друг от друга, важно быстро предпринимать шаги для предотвращения распространения вирусов. Когда вы болеете гриппом или простудой, ваша слизь, слюна и всё, что вырабатывается вашим носом, ртом, горлом и лёгкими, заражено высокоинфекционными вирусными частицами.

Если вы подхватили вирус и чувствуете себя плохо, лучшее, что вы можете сделать, — изолироваться от социума, покуда эти симптомы полностью не исчезнут. Если вам всё же придётся выходить на улицу, старайтесь как можно чаще мыть руки и чихать в платок.