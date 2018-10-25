Мир Yahoo заставили выплатить 50 млн долларов пострадавшим при хакерской атаке

2018-10-26 08:31 195

Американская компания Yahoo согласилась выплатить 50 млн долларов для 200 млн пользователей, которые пострадали при хакерской атаке на почтовый сервис фирмы.

По данным Associated Press, компания предоставит клиентам два года бесплатного пользования сервисом по защите платежных данных AllClear.

Эти положения изложены в проекте мирового соглашения, которые направлены на рассмотрение в суд в Сан-Хосе, слушание пройдет 29 ноября.

Напомним, в 2013 году взломщики получили данные пользователей Yahoo! включая пароли и даты рождения. В компании признали факт взлома только в декабре 2016 года.

Летом 2017 года телекоммуникационная компания Verizon приобрела Yahoo! из-за хакерской атаки сумма сделки составила 4,48 млрд долларов, на 350 млн долларов меньше первоначальной. Согласно сделке, компании разделят ответственность за претензии пользователей в связи с кибератакой.