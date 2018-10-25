Украина КАРТА Ситуация в зоне ООС: за сутки на Донбассе зафиксировано 14 обстрелов

2018-10-25 10:11 138

За минувшие сутки, на Донбассе террористы 14 раз открывали огонь по позициям украинских войск, при этом дважды - с запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В боевых действиях ранен один военный.

Как сообщили в пресс-центре ООС, сепаратисты из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районе населенных пунктов Вильный, Екатериновка, Новолуганское, Каменка, Пески, Марьинка, Тарамчук, Павлополь, Гнутово и Водяное.

Отдельно в штабе отметили, что мины 120-го калибра упали на территории села Водяное на Мариупольском направлении.

"Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - доложили в пресс-центре ООС.

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