Украина Каждая третья пачка или бутылка молока в Украине - фальсификат

2018-10-26 20:28 186

По данным Ассоциации производителей молока, количество фальсифицированной молочной продукции в Украине сегодня достигает 30%.

Наибольшее количество фальсификата продается на стихийных рынках. Внушительные объемы такой продукции негативно влияет на рентабельность производства молока.

"Из-за бесконтрольного производства фальсификата, производители молока теряют рынок сбыта. Наконец, если сейчас мы переживаем из-за поддельных молочных продуктов, то через несколько лет мы не будем иметь отечественной молочки вообще, потому что не будет молочного стада", - говорится в сообщении.

Также в АПМ заявили, что с начала года УМИ (индекс условной рентабельности производства молока) снизился на 40%, а поголовье КРС за последние пять лет сократилось на 17,5%.

В связи с этим производители настаивают на принятии закона О молоке и молочных продуктах, который позволит потребителям четко различать фальсификат от настоящей продукции.