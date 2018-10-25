Курьезы Россияне устроили поножовщину на полярной станции в Антарктике

2018-10-26 11:14 159

Россияне умудрились  «отличиться» даже в Антарктике.  На полярной станции "Беллинсгаузен" устроили кровавые разборки, тяжело ранен сотрудник.

Сотрудник Арктического и антарктического института, инженер Сергей Савицкий в столовой полярной станции ударил сварщика Олега Белогузова ножом в грудь.

Мужчину с проникающим ранением грудной клетки экстренно доставили с острова Кинг-Джордж, где расположена станция "Беллинсгаузен", в больницу в Чили.

Инженера отправили на материк, прямо в аэропорту "Пулково" его задержала полиция. Савицкому предъявили обвинение в покушении на убийство и отправили под домашний арест до 8 декабря.

 Причиной конфликта стали натянутые отношения между мужчинами. Начальник антарктической экспедиции Александр Клепиков, что "подобного на его памяти не было".

Сейчас на полярной станции "Беллинсгаузен" остаются 12 человек.

 

 

 

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Курьезы

Россияне устроили поножовщину на полярной станции в Антарктике 2018-10-26 11:14 159
У Кличко пояснили, что при отключении горячей воды придется платить больше за газ 2018-10-26 10:39 654
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