Курьезы Россияне устроили поножовщину на полярной станции в Антарктике

2018-10-26 11:14 159

Россияне умудрились «отличиться» даже в Антарктике. На полярной станции "Беллинсгаузен" устроили кровавые разборки, тяжело ранен сотрудник.

Сотрудник Арктического и антарктического института, инженер Сергей Савицкий в столовой полярной станции ударил сварщика Олега Белогузова ножом в грудь.

Мужчину с проникающим ранением грудной клетки экстренно доставили с острова Кинг-Джордж, где расположена станция "Беллинсгаузен", в больницу в Чили.

Инженера отправили на материк, прямо в аэропорту "Пулково" его задержала полиция. Савицкому предъявили обвинение в покушении на убийство и отправили под домашний арест до 8 декабря.

Причиной конфликта стали натянутые отношения между мужчинами. Начальник антарктической экспедиции Александр Клепиков, что "подобного на его памяти не было".

Сейчас на полярной станции "Беллинсгаузен" остаются 12 человек.