Украина Дизель Шоу из-за смертельного ДТП отменяет осенний тур

2018-10-26 19:33 219

Участники комедийного Дизель Шоу, которые недавно всем составом попали в ДТП, огласили о перенесении осеннего тура. Об этом пресс-служба комиком сообщила на официальной странице в Facebook.

Напомним, у комков на осень 2018 года был запланирован масштабный всеукраинский тур. В жуткой аварии одна из участниц коллектива Марина Поплавская погибла.

Из-за трагедии с Поплавской и многочисленных травм участников Дизель Шоу, коллектив принял решение перенести выступления на начало 2019 года.

Все билеты на тур Very Special Original Party будут актуальны, а точные даты концертов коллектив сообщит позже. Т

Также Дизель Шоу сообщили, что в пятницу, 26 октября, на Youtube-канале Дизель Студио выйдет выпуск, посвященный Королеве юмора.