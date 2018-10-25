Мир ЧП в Крыму: в одной из школ обнаружили бомбу, детей экстренно эвакуировали

2018-10-25 16:36 156

 

Сегодня, 25 октября, стало известно, что в одной из школ Крыма обнаружили предмет, внешнее похожий на взрывное устройство. Отмечается, что из-за странной находки - двух металлических банок с проводами, обмотанных скотчем, эвакуировали всех детей.

«Сейчас в 15-й школе эвакуировали детей, — рассказала мама одного из учащихся. — У меня старший сын учится в 7-м классе. Он говорил, что они услышали шум в коридоре и кто-то крикнул выходить. Учитель не поверил. Потом, когда шум нарастал, они вышли в коридор. Одна учительница стала и закрыла пожарный выход, отказалась его открывать. Почему она это сделала – не знаю. Сын говорит, что всех столпили в одном месте, но давки благо не было».

В то же время на данный инцидент обратил внимание блогер RoksolanaToday&Крым. «Севастополь. Россия вовсю кует железо, пока горячо. Производит ужас», - написал он в Twitter. Через некоторое время появился официальный комментарий так называемой МЧС России по Севастополю. Там объяснили, что угрозы жизни детей и населения нет. Информация о минировании «не соответствует действительности». «Никто из детей не пострадал. Там был просто мусорный пакет» - добавили в ведомстве.

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