Украина Субсидии в Украине разрешили получать "задним числом"

2018-10-25 22:00 210

 

Для оформления "льготы" просителю нужно подать декларацию о доходах и написать заявление

Подать документы на оформление субсидии можно будет в ноябре и декабре 2018 года. При этом получать льготу те, кому субсидию назначат, будут задним числом – с начала отопительного сезона в октябре. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

"Компенсация гарантирована в постановлении Кабинета министров №848 "Об упрощении порядка предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива", – отмечают в Кабмине.

Такие субсидии будут оформлять независимо от вида отопления – централизованного теплоснабжения или индивидуального газового или электрического отопления.

Для оформления субсидии необходимо заполнить заявление и подать декларацию о доходах. В течение нескольких недель с момента получения документов социальное учреждение обязано письменно сообщить о решении. Как пояснял ранее глава Минсоцполитики Андрей Рева, отказ в предоставлении субсидии, предъявленный не в письменном виде, считается незаконным.

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