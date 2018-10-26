Мир На 74-м году жизни умер от рака легкого культовый актер Николай Караченцов

2018-10-26 10:13 222

Сегодня, 26 октября, на 74-м году жизни скончался знаковый актер Николай Караченцов. Об этом со ссылкой на сына актера сообщает "ТАСС".

В последнее время актер проходил курс лучевой терапии в Израиле, но процедуры не помогли. У актёра был рак лёгкого.

Николай Караченцов родился 27 октября 1944 года в Москве. В кино он дебютировал в 1968 году — в картине «…И снова май!». Среди наиболее известных ролей артиста маркиз Рикардо в «Собаке на сене», Урри в «Электронике», Черный пес в «Острове сокровищ», Билли Кинг в «Человеке с бульвара Капуцинов», роли в картинах «Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Кровавая надпись», «Трест, который лопнул», «Старший сын».

Всего он сыграл более 100 ролей в кино.