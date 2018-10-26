Украина В Украину возвращается «бабье лето»

2018-10-27 07:00 183

В субботу, 27 октября, небольшие дожди прогнозируются только днем в западных и большинстве северных областей Украины, на Закарпатье и в Карпатах — умеренные дожди, днем до 15° тепла.

Об этом Укринформу сообщили в Украинском гидрометцентре.

«27 октября облачно с прояснениями. Без осадков, только днем в западных и большинстве северных областей небольшой дождь, на Закарпатье и в Карпатах умеренные дожди. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, на побережье морей до 10°, на севере Левобережья местами 0-2° мороза; днем 10-15° тепла, на юге страны, Прикарпатье и Винниччине местами 16-19°, на Одесщине до 21°», — говорится в сообщении.

В Киеве в субботу только вечером местами пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-6° тепла, днем 12-14°. На Киевщине также дождь вероятен только вечером. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 10-15°.

28-29 октября ожидается переменная облачность. Без осадков, только в западных, 28 октября и в северных областях местами небольшой дождь. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с, 28 октября в южных и восточных областях местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, в южной части до 13°; днем 17-22°, в северных, Волынской, Ривненской областях 28 октября 10-15°, 29 октября 13-18°.

На Киевщине 28 октября местами небольшой дождь, 29 октября без осадков. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° тепла; днем 28 октября 10-15°, 29 октября 13-18°.

Согласно прогнозу, 30-31 октября будет без осадков, только 31 октября в западных, днем местами и в северных и Винницкой областях небольшой дождь. Температура ночью 5-11°, на побережье морей до 14°; днем 13-19°, в южной части, 30 октября и в западных и большинстве центральных областей 16-22°; 31 октября на востоке и севере Левобережья ночью 3-8 градусов, днем 9-15°.

На Киевщине также без осадков, только днем 31 октября местами небольшой дождь. Температура ночью 5-10° тепла, днем 13-18°.

Согласно прогнозу на 6-10 сутки, осадки не ожидаются, 2 ноября на крайнем западе, 3 ноября в западных областях местами небольшой дождь. Температура 1 ноября ночью 3-8° тепла (на юге и западе страны до 11 градусов), днем 9-15°, на Закарпатье 16-22°, на востоке и севере Левобережья 5-10° тепла; 2-5 ноября ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 5-11°; на западе и юге страны ночью 2-8° тепла, днем 8-14°, на Закарпатье 13-19°.