Украина Супрун рассказала, как без лекарств вылечить простуду и ОРВИ

2018-10-27 14:00 387

 

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявила, что обычную простуду или ОРВИ с легкими симптомами можно вылечить всего за 3-5 дней только постельным режимом и обильным питьем. Об этом на написала своей странице в Facebook.

По словам Супрун, при первых симптомах болезни не стоит сразу идти в аптеку за антибиотиками или иммуномодуляторами.

"Обычную простуду или ОРВИ с легкими симптомами лечат только постельным режимом и обильным питьем в течение 3-5 дней. Организм вполне может справиться с вирусом сам. Что касается препаратов, которые уменьшают боль в горле или облегчают кашель - за границей такие лекарства не применяют, поскольку они не имеют никакой доказательной эффективности в лечении этих симптомов, а просто ненадолго облегчают состояние больного", - говорится в сообщении.

Также было отмечено, что симптомы гриппа развиваются резко, почти мгновенно, с температурой до 40 градусов, болью в глазах, ломотой в мышцах или ознобом. В таком случае нужно сразу обратиться к врачу и не заниматься самолечением.

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