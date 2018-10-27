Украина В Кабмине пояснили, как рост цен на газ отразится на субсидиях

2018-10-27 12:00 189

Повышение цен на газ не повлияет на украинцев, которые получают субсидии. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

"Мы рассчитываем, что в 2019 году будет около 6,9 млн семей, получающих субсидию. Мы готовы к такой цифре. Повышение цен на газ не повлияет на тех людей, которые получают субсидии. Доля, которую они платили, не изменится. Все остальное оплатит государство", – сообщил глава правительства.

Гройсман напомнил, что в бюджете-2019 году предусмотрено 55 млрд гривен на субсидии и социальную поддержку людей, нуждающихся в помощи. По его мнению, этого хватит, чтобы "защитить всех, кому это необходимо".