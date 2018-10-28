Украина Украина переводит стрелки часов на зимнее время: что необходимо знать о переводе времени украинцам

2018-10-28 00:26 333

 

В 2011 году ВР уже хотела отменить решение о переводе часов на "зимнее время", но в дальнейшем отказалась от этой инициативы. В этот раз Украина переведет стрелки часов на час назад в 04:00 28 октября.

Процедура регламентируется постановлением Кабмина от 13 мая 1996 года за номером 509 "О порядке исчисления времени на территории Украины. Согласно ему, стрелки часов украинцы перевод дважды в год.

В последнее воскресенья марта мы в 3 часа ночи переводим стрелки на час вперед, переходя, таким образом, на "летнее время". А в последнее воскресенье октября мы переходим на зимнее время, переводя часовые стрелки на час назад. К слову сказать, такие порядки времяисчесления появились в Великобритании в 1908 году. Сделали это для экономии и более рационального потребления электричества.

В СССР переводы часов на зимнее и летнее время внедрили с 1981 года. Сегодня уже 110 стран мира переводят дважды в год стрелки часов. В тоже время Еврокомиссия выступила с инициативой прекратить переводить часы на "зимнее" и "летнее" время в странах-членах ЕС уже с 2019 года. Эксперты говорят, что люди легче перестраиваются на "зимнее время", нежели на "летнее". В этот период человек должен спать не менее 8 часов. А для полной адаптации после смены времени необходимо как минимум 2 недели.

Если человек страдает бессонницей, то в этот период ему лучше принимать настои из трав, чем таблетки, которые вызывают зависимость. Также врачи советуют прекратить прием пищи за три часа до сна, и по возможности отказаться от дневных снов. Кроме этого, примерно за час до ночного сна надо выключить компьютеры и не пользоваться гаджетами. Напомним, ученые предупредили о критическом периоде землетрясений в октябре.

 

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