Мир В Грузии проходят выборы президента: что в них особенного

2018-10-28 11:30 213

В Грузии в воскресенье, 28 октября, проходят последние прямые выборы президента.

Примечательно, что правящая партия впервые не стала выдвигать своего кандидата. Избирательные участки ровно в 08:00 открыли свои двери для желающих проголосовать за одного из 25 кандидатов, пишет Sputnik.

В целом на нынешних выборах работают 3 тысячи 703 избирательных участка.

Право голоса имеют 3 миллиона 518 тысяч 877 граждан Грузии старше 18 лет. На территории Грузии голосовать смогут 3 миллиона 504 тысячи 82 человека, а остальные, то есть те, кто встал на консульский учет за рубежом, - по месту пребывания.

Регистрацию в Центральной избирательной комиссии прошли около 21,8 тысячи наблюдателей от 73 местных неправительственных и общественных организаций, а также более 1 тысячи наблюдателей от 58 международных организаций.

Освещают президентские выборы в Грузии более 2 тысяч журналистов от 94 местных и 31 международного средства массовой информации.