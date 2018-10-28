Мир В Грузии проходят выборы президента: что в них особенного

2018-10-28 11:30 213

 

В Грузии в воскресенье, 28 октября, проходят последние прямые выборы президента.

Примечательно, что правящая партия впервые не стала выдвигать своего кандидата. Избирательные участки ровно в 08:00 открыли свои двери для желающих проголосовать за одного из 25 кандидатов, пишет Sputnik.

В целом на нынешних выборах работают 3 тысячи 703 избирательных участка.

Право голоса имеют 3 миллиона 518 тысяч 877 граждан Грузии старше 18 лет. На территории Грузии голосовать смогут 3 миллиона 504 тысячи 82 человека, а остальные, то есть те, кто встал на консульский учет за рубежом, - по месту пребывания.

Регистрацию в Центральной избирательной комиссии прошли около 21,8 тысячи наблюдателей от 73 местных неправительственных и общественных организаций, а также более 1 тысячи наблюдателей от 58 международных организаций.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освещают президентские выборы в Грузии более 2 тысяч журналистов от 94 местных и 31 международного средства массовой информации.

Еще по теме

В США выяснили, что Трамп имел возможность манипулировать аудиторией соцсетей

2018-10-13 12:40 2121

"Я не воюю с РФ, я оказываю противодействие конкретно Путину", - Порошенко

2018-10-01 12:45 2055

В Госдепе США подняли спорную тему проведения новых выборов в зоне ООС

2018-09-26 09:42 972

видео Ежегодное послание президента Петра Порошенко к Верховной Раде - ОНЛАЙН

2018-09-20 10:33 1551

Еще новости в разделе "Мир"

Крушение вертолета владельца "Лестера". Появились первые подробности трагедии

2018-10-28 13:00 129

В Грузии проходят выборы президента: что в них особенного

2018-10-28 11:30 213

Что произойдет с организмом, если перестать пить алкоголь

2018-10-28 11:00 264

Трамп сказал, какое “самое худшее событие” случилось с Россией

2018-10-27 14:30 654
Все статьи раздела "Мир"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Мир

Крушение вертолета владельца "Лестера". Появились первые подробности трагедии 2018-10-28 13:00 129
В Грузии проходят выборы президента: что в них особенного 2018-10-28 11:30 213
Что произойдет с организмом, если перестать пить алкоголь 2018-10-28 11:00 264
Трамп сказал, какое “самое худшее событие” случилось с Россией 2018-10-27 14:30 654

Лента

13:30 До Украины дошли толчки от землетрясения в Румынии
13:00 Крушение вертолета владельца "Лестера". Появились первые подробности трагедии
12:30 28 октября: какой сегодня праздник, приметы, что нельзя делать
12:00 Украинец Деревянченко раздельным решением проиграл чемпионский бой
11:30 В Грузии проходят выборы президента: что в них особенного
11:00 Что произойдет с организмом, если перестать пить алкоголь
10:30 Украина переводит стрелки часов на зимнее время: что необходимо знать о переводе времени украинцам
10:00 Супрун назвала универсальное средство от хронических болей в спине, при стрессе и от хандры
15:00 На Донбассе боевики получили "ответку" от ВСУ и понесли потери
14:30 Трамп сказал, какое “самое худшее событие” случилось с Россией