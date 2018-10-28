Мир Крушение вертолета владельца "Лестера". Появились первые подробности трагедии

2018-10-28 13:00 129

В Англии, вчера, 27 октября, произошло авиакрушение. Как выяснилось, во время падения вертолета владелец английского футбольного клуба "Лестер Сити", тайский бизнесмен Вишай Шривадданапрабха находился на его борту. Об этом передает ВВС.

Вертолет с миллиардером на борту разбился на парковке возле стадиона. Известно, что вертолет взлетел с площадки через 45 минут после окончания матча, но через несколько секунд после взлета потерял контроль над управлением и врезался в автостоянку. По предварительной информации, у вертолета отказал рулевой винт. Пока неизвестно, сколько всего человек находилось на борту.

Один из свидетелей рассказал, что видел, как голкипер "Лестера" Каспер Шмейхель прибежал со стадиона на место аварии.

Представитель главного офиса пожарной охраны и спасательной службы Лестершира Эндрю Броди заявил, что он только что вышел после "стратегических встреч" в штаб-квартире полиции Лестершира. Он назвал аварию "серьезной и трагической".

"Пожалуйста, не спекулируйте на тему причин катастрофы. Подумайте о семьях, друзьях, игроках "Лестера" и их фанатах", - отметил он.

Тайский бизнесмен Вешай Шривадданапрабха купил "Лестер Сити" в 2010 году. В 2016 году клуб впервые в своей истории выиграл Английский премьер-лигу.