Украина В Украине хотят штрафовать за задержку зарплаты: как это будет

2018-10-29 21:30 357

 

В Украине могут ввести пеню для работодателей, которые несвоевременно выплачивают работникам заработную плату.

Об этом сказано в новом законопроекте по усилении защиты прав работников, который разработал Директорат норм и стандартов достойного труда Министерства социальной политики, передает пресс-служба ведомства.

В случае нарушения сроков выплаты заработной платы предусматривается ввести:

- обязательства работодателя оплатить работнику пеню в размере учетной ставки Национального банка Украины за каждый день задержки более 15 дней;

- предоставление права работнику временно прекратить выполнение работы в случае задержки выплаты заработной платы причитающейся работнику на срок более 15 дней;

- выплаты работнику компенсации в размере трех среднемесячных заработных плат (за последние 12 месяцев), в случае возбуждения дела о банкротстве работодателя или прекращения трудового договора в случае увольнения работника до возбуждения указанного дела.

Отмечается, что сейчас проект закона направлен на согласование в заинтересованные органы исполнительной власти и сторон социального диалога.

"Его принятие будет способствовать обеспечению конституционных гарантий права работников на получение принадлежащих им средств по оплате труда и отвечать части Конвенции Международной организации труда №173 "О защите требований трудящихся в случае неплатежеспособности работодателя", - сказано в сообщении.

Еще по теме

30 или даже 35: эксперты рассекретили планы доллара до конца года

2018-10-29 20:00 312

Газа в украинских хранилищах уже хватит на весь отопительный сезон

2018-10-29 14:45 306

Курс валют в Украине: сегодня доллар подешевел на 7 копеек, евро - сразу на 28

2018-10-29 12:42 315

КАРТА Бабье лето: На большей части Украины сегодня будет тепло и солнечно

2018-10-29 11:14 321

Еще новости в разделе "Украина"

В пригороде Киева снова подорожает проезд в маршрутках - когда и на сколько

2018-10-29 22:00 288

В Украине хотят штрафовать за задержку зарплаты: как это будет

2018-10-29 21:30 357

Украинцев ожидают новые правила прописки: что важно знать

2018-10-29 20:30 744

Как оформить субсидию через Интернет: пошаговая инструкция

2018-10-29 17:30 483
Все статьи раздела "Украина"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

В пригороде Киева снова подорожает проезд в маршрутках - когда и на сколько 2018-10-29 22:00 288
В Украине хотят штрафовать за задержку зарплаты: как это будет 2018-10-29 21:30 357
Украинцев ожидают новые правила прописки: что важно знать 2018-10-29 20:30 744
Как оформить субсидию через Интернет: пошаговая инструкция 2018-10-29 17:30 483

Лента

22:00 В пригороде Киева снова подорожает проезд в маршрутках - когда и на сколько
21:30 В Украине хотят штрафовать за задержку зарплаты: как это будет
21:00 Россия пригрозила Европе последствиями, если США выйдут из ракетного договора
20:30 Украинцев ожидают новые правила прописки: что важно знать
20:00 30 или даже 35: эксперты рассекретили планы доллара до конца года
19:30 В Европе решили отложить отказ от перехода во времени
18:30 ''Это заставило'': Роналду назвал причину ухода из "Реала"
18:00 Меркель отказалась идти в канцлеры на пятый срок
17:30 Как оформить субсидию через Интернет: пошаговая инструкция
17:00 В РФ придумали ответ на вступление Украины в НАТО