Мир В Европе решили отложить отказ от перехода во времени

2018-10-29 19:30 381

Европейскому союзу потребуется больше времени для отмены перехода на летнее и зимнее время, также потребуется поддержка всех стран и договоренность в Центральной Европе. Об этом сообщил министр транспорта Австрии Норберт Гофер на неформальной встрече министров стран ЕС в Граце, сообщает Der Standard.

По словам Гофера, более реальной целью для отмены перевода часов является 2021 год нежели 2019 год, сроки которого Еврокомиссия озвучила в сентябре Еврокомиссия представила план, по которому предложила странам ЕС отказаться от перевода часов уже в следующем году.

"Если поставить цель сделать это в 2019 году, как было предложено Еврокомиссией, то это не поддержит большинство стран", - сказал он. Министр отметил также необходимость достичь договоренности с соседями, чтобы Центральная Европа оставалась в одном часовом поясе. "Нужно любой ценой избежать "ковер из лоскутков" в Европе", - заявил Гофер.