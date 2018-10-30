Мир Арестован американец, пославший бомбы Обаме, Клинтону и Байдену

2018-10-30 14:43 213

Подозреваемый в рассылке бомб на адреса ряда американских политиков Сизар Сэйок имел список жертв длиной в 100 человек.

Как сообщает NBC News, мужчина отслеживал интернет-активность политиков, общественных деятелей и актеров. Агенты Федерального бюро расследований в настоящее время пытаются найти всех в списке и предупредить их о возможной опасности.

Напомним, на прошлой неделе в США некоторым политикам пришли посылки со взрывными устройствами.

СТАЛО ИЗВЕСТНО СОДЕРЖИМОЕ БОМБ, РАЗОСЛАННЫХ ПОЛИТИКАМ США

По одной посылке пришло по адресу резиденции Билла и Хиллари Клинтон и Барака и Мишель Обамы. Посылку с подозрительным содержимым также отправили бывшему вице-президенту США Джо Байдену.

Полиции быстро удалось найти преступника. Им оказался 56-летний Сизар Сэйок из Флориды. Всего он отправил 14 бомб.