Украина В украинской школе разгорелся новый скандал из-за поборов

2018-10-30 18:10 126

 

Истории с поборами, организованными в школе, не утихают, и снова призвели к новому скандалу

В школе №6 города Старый Львовской области возник конфликт из-за поборов — 4-классницу Богдану посадили отдельно от других детей. Одноклассники были вынуждены сидеть к ней спиной или боком.

Об этом рассказала мама Мария Лабусевич. По ее словам, так учительница мстит за то, что они не захотели покупать у нее дополнительные тетради и учебник для занятий.

«Хотя директор школы нам говорила, что мы не обязаны покупать дополнительный материал, все равно учительница вновь закупила на этот год тетради по всем предметам и учебник за свои деньги. И мы снова должны их выкупать у нее. Мы не захотели. И вот теперь ребенок страдает», — отметила Лабусевич.

Женщина воспитывает троих детей одна, с мужем в разводе. Один из ее детей — малыш с ограниченными возможностями. А Богдана, по словам мамы, часто болеет и пропускает школу.

Тетради Богдане отсканировали, и теперь у нее есть листочки. А учебником на уроке делились одноклассники, мальчики, которые сидели с ней рядом.

Женщина говорит, что учительница решила посадить Богдану одну посреди класса. Так, что никто рядом с ней не сидит. Ребенок шел со школы и плакал, потому что дочь чувствует себя изгоем в классе. Мать с бабушкой даже для нее сказку придумали, что мол, она королева, а это ее королевство. Девочка очень болезненно все воспринимает.

 «Учительница может крикнуть в классе, а ей уже снятся кошмары. Ребенок не хочет ходить в школу, плачет. От всех школьных концертов, выступлений ее отодвинули, хотя Богдана и в музыкальную школу ходит, и на шахматы, и танцует», — говорит Марина.

А вот в школе другая версия конфликта. Там считают, что родные Богданы просто не хотят водить ребенка в школу и даже якобы настаивали на домашнем обучении.

«За первую четверть Богдана была в школе только девять раз. За пять дней мама справку принесла, а остальные дни? Мы просили, чтобы девочка хотя бы приходила на контрольные. Но они хотят, чтобы она не ходила, а ей ставили бы оценки. Но так ведь не бывает», — пояснил директор школы Лидия Стасенко.

В школе уверяют, что предлагали Богдане перейти на индивидуальный график, раз мама и бабушка не хотят ее водить, опасаясь, что она заболеет и принесет в дом вирус. «Бабушка пришла и зачитывала нам закон о домашнем образовании. Но родители девочки не смогут обеспечить ей домашнее обучение», — считает директор.

Хотя мама уверяет в обратном. По ее словам, они в прошлом году настаивали на индивидуальном графике обучения для ребенка, потому что она часто болеет. А в школе сказали, что такого у них в городе нет.

Что касается места Богданы в классе, как утверждает директор, классный руководитель решила переставить парту, потому что в классе было холодно. Мол, она боялась, что девочку продует.

Напомним, есть рекомендации о том, как вести себя, если сверстники затравливают ребенка в школе.

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