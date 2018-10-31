Украина КАРТА Сепаратисты Донбасса снова применили тяжелое вооружение, есть раненные

2018-10-31 10:43 123

За минувшие сутки сепаратисты 21 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, двое украинских военнослужащих получили ранения.

Как сообщили в штабе ООС, террористы шесть раз применили тяжелое вооружение, запрещенное Минскими соглашениями.

Сепаратисты осуществили обстрелы украинских позиций в районах населенных пунктов Луганское, Верхнеторецкое, Авдеевка, Пески, Опытное, Марьинка, Красногоровка, Павлополь, Гнутово, Ломакино, Водяное и Лебединское.

Из минометов калибра 82 мм враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи Авдеевки, Песков, Ломакиного и Луганского. Опорные пункты наших войск у последнего сепаратисты также накрывали огнем из минометов 120 калибра. По позициям у этого населенного пункта на Светлодарском направлении противник применил тяжелое вооружение всего - 3 раза.

"Сегодня зафиксировано два вражеских обстрела. По позициям Объединенных сил из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов, огонь велся у Лебединского. Потерь не допущено", - добавили в штабе.

Еще по теме

КАРТА Ситуация в зоне ООС: сепаратисты впервые за долгое время не применяли запрещенные орудия

2018-10-30 12:13 369

В РФ придумали ответ на вступление Украины в НАТО

2018-10-29 17:00 849

КАРТА Что сейчас происходит в зоне ООС: на Донбассе снова ранен солдат ВСУ

2018-10-29 09:12 378

Лукашенко: Беларусь готова включиться в конфликт на Донбассе

2018-10-27 13:00 1032

Еще новости в разделе "Украина"

КАРТА Сепаратисты Донбасса снова применили тяжелое вооружение, есть раненные

2018-10-31 10:43 123

КАРТА В Киеве перекрыли Харьковское шоссе - требуют отопления, света и горячей воды

2018-10-31 10:11 180

В Киеве умер создатель Острова сокровищ, капитана Врунгеля и Доктора Айболита

2018-10-31 09:10 219

ОБНОВЛЯЕТСЯ Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области

2018-10-31 08:41 497229
Все статьи раздела "Украина"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

КАРТА Сепаратисты Донбасса снова применили тяжелое вооружение, есть раненные 2018-10-31 10:43 123
КАРТА В Киеве перекрыли Харьковское шоссе - требуют отопления, света и горячей воды 2018-10-31 10:11 180
В Киеве умер создатель Острова сокровищ, капитана Врунгеля и Доктора Айболита 2018-10-31 09:10 219
ОБНОВЛЯЕТСЯ Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области 2018-10-31 08:41 497229

Лента

12:13 В МИД Украины заявили, что разрывать договор с РФ по Азовскому морю сейчас опасно
11:44 Госдеп США выделил 40 млн долларов на борьбу с кремлевской пропагандой
11:12 Дефицит госбюджета - в Казне Украины уже не хватает почти 7,5 миллиардов
КАРТА 10:43 Сепаратисты Донбасса снова применили тяжелое вооружение, есть раненные
КАРТА 10:11 В Киеве перекрыли Харьковское шоссе - требуют отопления, света и горячей воды
09:42 В Windows 10 выявили опасную уязвимость, открывающую доступ к файлам
09:10 В Киеве умер создатель Острова сокровищ, капитана Врунгеля и Доктора Айболита
ОБНОВЛЯЕТСЯ 08:41 Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области
фото 08:15 Максим БУЛГАКОВ, режиссер и балетмейстер-постановщик мюзикла «Алые паруса» в Одесской музкомедии: «Если мы себя преодолеем...»
08:09 Из-за программного сбоя киевлян лишили субсидий за октябрь, обещают потом вернуть