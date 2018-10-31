Украина КАРТА Сепаратисты Донбасса снова применили тяжелое вооружение, есть раненные

2018-10-31 10:43 123

За минувшие сутки сепаратисты 21 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, двое украинских военнослужащих получили ранения.

Как сообщили в штабе ООС, террористы шесть раз применили тяжелое вооружение, запрещенное Минскими соглашениями.

Сепаратисты осуществили обстрелы украинских позиций в районах населенных пунктов Луганское, Верхнеторецкое, Авдеевка, Пески, Опытное, Марьинка, Красногоровка, Павлополь, Гнутово, Ломакино, Водяное и Лебединское.

Из минометов калибра 82 мм враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи Авдеевки, Песков, Ломакиного и Луганского. Опорные пункты наших войск у последнего сепаратисты также накрывали огнем из минометов 120 калибра. По позициям у этого населенного пункта на Светлодарском направлении противник применил тяжелое вооружение всего - 3 раза.

"Сегодня зафиксировано два вражеских обстрела. По позициям Объединенных сил из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов, огонь велся у Лебединского. Потерь не допущено", - добавили в штабе.