Мир В посольстве Ватикана обнаружили останки 15-летней девочки, пропавшей в 1983 году

2018-10-31 15:45 219

В посольстве Святого Престола в Италии работники обнаружили человеческие кости.

"Фрагменты костей были обнаружены во время реструктуризации работы над пристройкой к посольству Святого Престола рядом с известной галереей Боргезе в Риме", - О сообщает Reuters.

Главный прокурор заявил, что поручил судебным специалистам определить "возраст, пол и дату смерти" тела.

Отмечается, что это могут быть останки Эмануэлы Орланди - 15-летней дочери сотрудника Ватикана, которая исчезла в 1983 году. Дело Орланди до сих пор не раскрыто. Это одна из самых больших загадок в современной итальянской истории. Однако полиция не комментировала информацию об Орланди.