Украина фото В Киевской области арестовали банду, угонявшую элитные авто для разборки

2018-11-01 13:15 195

Правоохранители задержали в Киевской области банду угонщиков автомобилей, которые специализировались на машинах элитных марок.

Как сообщает областная прокуратура, полиция уже давно искала преступников, которые на протяжении 2018 году совершили серию угонов иномарок премиум класса.

Следователям удалось выйти на их след, и суд выдал санкции на обыск. Правоохранители осмотрели более десяти объектов в столичном регионе. Общая площадь складских помещений, в которых злоумышленники прятали похищенные автомобили и запчасти, составляет почти 1000 кв.м.

У подозреваемых нашли похищенные автомобили, приборы для перебивки номеров кузова и двигателя, бланки для фальшивых документов, автомобильные номерные знаки, а также автозапчасти от машин, которые пошли на разборку.

Автоугонщики были вооружены по последнему слову техники: использовали устройства для подавления GPS и GSM сигналов, GPS трекеры, специальную технику для считывания кодов автомобилей. Сейчас им грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.