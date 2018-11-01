Украина КАРТА Обострение в зоне ООС: сепаратисты 24 раза прицельно обстреляли ВСУ, есть раненные

2018-11-01 12:14 165

За минувшие сутки сепаратисты 24 раза открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, двое украинских военнослужащих получили ранения.

Как сообщили в штабе операции Объединенных сил, сепаратисты пять раз применили вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

Террористы вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, на луганском направлении, вблизи населенного пункта Нижнее, ночью враг обстрелял опорные пункты Объединенных сил из артиллерии калибра 122 мм, и, примерно в то же время, открывал огонь в районе Крымского из минометов калибра 82 и 120 мм. Два случая применения сепаратистами минометов зафиксировано также вблизи Золотого.

Кроме того, противник обстреливал украинские позиции в районах населенных пунктов Новоселовка Вторая, Авдеевка, Пески, Новотроицкое, Березовое, Новомихайловка, Старогнатовка, Павлополь, Водяное, Гнутово, Лебединский и Широкино. Огонь из тяжелого вооружения в этих случаях не велся.

"С начала суток зафиксирован обстрел позиций Объединенных сил в районе Авдеевки из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Потерь с нашей стороны нет", - добавили в штабе.