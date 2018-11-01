Мир Чехия станет первой постсоветской страной, где легализованы однополые браки

2018-11-02 22:12 237

Нижняя палата парламента Чехии приступает к обсуждению законопроекта, который предусматривает легализацию однополых браков. 

Как сообщает Associated Press, документ, направленный на то, чтобы предоставить представителям ЛГБТ-сообщества право юридически оформлять свои отношения, поддерживает коалиционное левоцентристское правительство премьер-министра Андрея Бабиша.

В 2006 году парламент Чехии проголосовал за закон, который позволил однополым партнерам официально оформлять партнерство. Они получили права на наследование и здравоохранение, аналогичные тем, которые имеют традиционные пары. Однако однополым партнерам не разрешили вступать в брак и усыновлять детей. Новый законопроект ликвидирует это неравенство.

Если его поддержат депутаты, Чешская Республика станет первой постсоветской страной, где представители ЛГБТ получат равные права с обычными гражданами.

Полностью или частично однополые браки легализованы в 27 странах мира, из них 18 - в Европе. Последней европейской страной, где это произошло, стала Австрия.

В начале октября в Румынии провалился референдум о запрете однополых браков. Сейчас в Конституции используется гендерно нейтральный термин "супруги". Защитники морали и традиционных ценностей требовали, чтобы определение брака в Конституции закрепили как "союз между мужчиной и женщиной". Это должно было предотвратить попытки разрешить в будущем однополые браки.

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