Украина Дела Майдана: У Луценко завершили расследование по бывшему бойцу Беркут

2018-11-01 15:13 42

Департамент спецрасследований Генпрокуратуры сообщил о подозрении бывшему бойцу спецназа милиции в превышении служебных обязанностей и служебный подлог.

"По результатам предварительного расследования фактов незаконного задержания 30 ноября 2013 года на Майдане Независимости в Киеве участника мирной акции протеста, составление и выдачи заведомо ложных документов о его задержании, следователями управления специальных расследований 25 октября сообщено о подозрении милиционеру отделения ПМОП Беркут, подчиненного ГУ МВД Украины в г. Киеве", - сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.

Кроме того, прокуратура закончила досудебное расследование и направила обвинительный акт в суд по еще двум бывшим беркутовцам.

Закончено досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению двух бывших сотрудников ПМОП Беркут, подчиненного ГУ МВД Украины в г. Киеве, в совершении 30.11.2013 преступлений в отношении участников акций протеста, а именно составления и выдачи заведомо ложных документов о задержании, на основании которых лица привлечены к ответственности. Обвинительный акт 31.10.2018 направлен в Шевченковский районный суд Киева.