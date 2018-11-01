Украина С сегодняшнего дня украинцы могут обменять бумажные паспорта книжечкой на ID-карту

2018-11-01 19:00 270

 

Кабмин разрешил обмен паспорта старого образца в форме книжки на паспорт в форме ID-карточки, в которую встроен бесконтактный электронный носитель. Документ разрешено обменивать всем категориям граждан Украины по их желанию.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной миграционной службы.

"С 1 ноября 2018 года граждане Украины смогут обменять паспорт в форме книжечки на паспорт в форме карточки по желанию в любое время", - сообщили в ГМС.

Кабмин внес 3 октября соответствующие изменения в постановление от 25 марта 2015 года №302 "Об утверждении образца бланка, технического описания и Порядка оформления, выдачи, обмена, пересылки, изъятия, возвращения государству, уничтожения паспорта гражданина Украины".

В Миграционной службе подчеркнули, что обязательная замена документов законодательством не предусмотрена, все ранее выданные документы будут действовать до окончания срока их действия.

Еще по теме

Жити по-новому: С сегодняшнего дня тариф на газ составляет 8,55 гривен за кубометр

2018-11-01 14:16 276

С 1 ноября банки переходят на новый порядок осуществления кассовых операций

2018-11-01 08:39 1113

Цены на бензин могут рухнуть: появился неожиданный прогноз

2018-10-21 13:30 1572

Окунуться в тайны закулисья приглашает Национальная оперетта 11 ноября в спектакле «Театр в кармане, или Все роли заняты»

2018-10-20 14:10 1407

Еще новости в разделе "Украина"

С сегодняшнего дня украинцы могут обменять бумажные паспорта книжечкой на ID-карту

2018-11-01 19:00 270

В Украине внедрят новые правила выдачи лекарств

2018-11-01 18:30 189

В транспорте Киева ввели электронные билеты - сколько стоит и как пользоваться

2018-11-01 15:46 246

Дела Майдана: У Луценко завершили расследование по бывшему бойцу Беркут

2018-11-01 15:13 225
Все статьи раздела "Украина"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

С сегодняшнего дня украинцы могут обменять бумажные паспорта книжечкой на ID-карту 2018-11-01 19:00 270
В Украине внедрят новые правила выдачи лекарств 2018-11-01 18:30 189
В транспорте Киева ввели электронные билеты - сколько стоит и как пользоваться 2018-11-01 15:46 246
Дела Майдана: У Луценко завершили расследование по бывшему бойцу Беркут 2018-11-01 15:13 225

Лента

20:00 Меркель высказалась о ценах на газ и субсидиях в Украине
19:30 Меркель о размещении миротворцев на Донбассе: Мы над этим работаем
19:00 С сегодняшнего дня украинцы могут обменять бумажные паспорта книжечкой на ID-карту
18:30 В Украине внедрят новые правила выдачи лекарств
18:00 Меркель рассказала, что думает о «выборах» в ОРДЛО и санкциях в отношении РФ
17:30 Полный список физических лиц, против которых Россия ввела экономические санкции
17:00 Порошенко назвал главную тему встречи с Меркель
16:30 Новинский: я считаю себя украинцем, настоящим патриотом страны
15:46 В транспорте Киева ввели электронные билеты - сколько стоит и как пользоваться
15:13 Дела Майдана: У Луценко завершили расследование по бывшему бойцу Беркут