Украина С сегодняшнего дня украинцы могут обменять бумажные паспорта книжечкой на ID-карту

2018-11-01 19:00 270

Кабмин разрешил обмен паспорта старого образца в форме книжки на паспорт в форме ID-карточки, в которую встроен бесконтактный электронный носитель. Документ разрешено обменивать всем категориям граждан Украины по их желанию.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной миграционной службы.

"С 1 ноября 2018 года граждане Украины смогут обменять паспорт в форме книжечки на паспорт в форме карточки по желанию в любое время", - сообщили в ГМС.

Кабмин внес 3 октября соответствующие изменения в постановление от 25 марта 2015 года №302 "Об утверждении образца бланка, технического описания и Порядка оформления, выдачи, обмена, пересылки, изъятия, возвращения государству, уничтожения паспорта гражданина Украины".

В Миграционной службе подчеркнули, что обязательная замена документов законодательством не предусмотрена, все ранее выданные документы будут действовать до окончания срока их действия.