Украина КАРТА Ситуация в зоне ООС: На Донбассе погиб украинский солдат, есть раненные

2018-11-02 10:39 129

За минувшие сутки сепаратисты 20 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины. Погиб один украинский военнослужащий, еще двое получили ранения.

Как сообщаили в штабе операции Объединенных сил, сепаратисты один раз применили вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

За прошедшие сутки противник обстреливал украинские позиции в районах населенных пунктов Станица Луганская, Золотое, Зайцево, Авдеевка, Березовое, Красногоровка, Новотроицкое, Старогнатовка, Гранитное, Чермалык, Гнутово, Водяное и Лебединское.

Сепаратисты вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из минометов калибра 82 мм обстреливали позиции Объединенных сил вблизи Чермалыка.

"С начала текущих суток противник три раза обстрелял наши позиции - вблизи Авдеевки, Марьинки и Широкино. Тяжелое вооружение не применялось. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет", - добавили в штабе.

 

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