Мир В Google устроили массовую забастовку - протестуют против сексуальных домогательств

2018-11-02 15:14 114

Сотрудники Google по всему миру провели массовую забастовку. Люди протестуют против  против слабой реакции руководства компании на сексуальные домогательства.

Как сообщает The Guardian, акции протеста начались с офиса Google в Токио. Сотрудники IT-гиганта покинули свои рабочие места, оставив записку "Я не за столом, потому что поддерживаю протест против сексуальных домогательств, неподобающего поведения, недостатка прозрачности и культуры трудовых взаимоотношений, которая распространяется не на всех".

Вскоре акцию подхватывали в других филиалах компании.

Организаторы всемирной забастовки выдвинули руководству Google ряд требований. В частности, публиковать отчеты о случаях сексуальных домогательств в стенах компании, создать механизм обработки жалоб на неподобающее поведение, а также исключить из контрактов пункт, запрещающий сотрудникам доводить дело до суда в случае домогательств и дискриминации.

Накануне гендиректор Google Сундар Пичаи заявил, что руководство компании знает о предстоящей акции и не будет ей мешать.

Причиной недовольства рядовых сотрудников компании стало расследование The New York Times о сексуальных домогательствах среди руководства Google. Журналисты узнали, что программист Энди Рубин, известный как создатель Android, был вынужден покинуть свой пост в 2014 году после того, как против него выдвинули обвинение в принуждении к сексу.

Руководство Google решило замять скандал. Рубину предложили уйти, получив "отступные" в размере 90 млн долларов. Инженер должен был ежемесячно получать по 2 млн долларов, на протяжении следующих четырех лет.

 

Еще по теме

В украинской школе разгорелся новый скандал из-за поборов

2018-10-30 22:00 4296

Полиция Ирландии расследует появление людей в костюмах Ку-клукс-клана около мечети

2018-10-30 15:16 684

фото На водительских правах начали указывать нетрадиционную сексуальную ориентацию

2018-10-26 22:12 3654

Почти 50 топ-руководителей Google были уволены за сексуальные домогательства

2018-10-26 21:34 684

Еще новости в разделе "Мир"

В Google устроили массовую забастовку - протестуют против сексуальных домогательств

2018-11-02 15:14 114

В США впервые с 2013 года убийцу казнили на электрическом стуле

2018-11-02 14:13 153

видео Опубликованы кадры последнего взлета и падения вертолета владельца "Лестер Сити"

2018-10-31 21:00 582

Лукашенко вдруг пообещал стать самым честным партнером для США

2018-10-31 20:00 675
Все статьи раздела "Мир"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Мир

В Google устроили массовую забастовку - протестуют против сексуальных домогательств 2018-11-02 15:14 114
В США впервые с 2013 года убийцу казнили на электрическом стуле 2018-11-02 14:13 153
видео Опубликованы кадры последнего взлета и падения вертолета владельца "Лестер Сити" 2018-10-31 21:00 582
Лукашенко вдруг пообещал стать самым честным партнером для США 2018-10-31 20:00 675

Лента

16:27 За полицейскую звезду с гербом на авто оштрафуют на сумму до 51 тысячи гривен
15:46 В Киеве снова ограничена максимальная скорость движения - 50 км/ч
15:14 В Google устроили массовую забастовку - протестуют против сексуальных домогательств
14:45 Федерация отстранила бразильского форварда за то, что почесал голову во время гимна
14:13 В США впервые с 2013 года убийцу казнили на электрическом стуле
КАРТА 13:42 Прогноз погоды: Сегодня в Украине будет пасмурно, прохладно, но сухо
ПОЛНЫЙ СПИСОК 13:16 На каких улицах Киева будут перекрывать движение до лета 2019 года
12:41 "Пусть другие берут на себя ответственность", - Меркель назвала причину ухода из политики
12:15 Курс валют на 2 ноября: сегодня доллар и евро снова начали быстро дорожать
11:40 Платити по-новому: Украинцы задолжали за услуги ЖКХ уже более 38 миллиардов