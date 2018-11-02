Мир В Google устроили массовую забастовку - протестуют против сексуальных домогательств

2018-11-02 15:14 114

Сотрудники Google по всему миру провели массовую забастовку. Люди протестуют против против слабой реакции руководства компании на сексуальные домогательства.

Как сообщает The Guardian, акции протеста начались с офиса Google в Токио. Сотрудники IT-гиганта покинули свои рабочие места, оставив записку "Я не за столом, потому что поддерживаю протест против сексуальных домогательств, неподобающего поведения, недостатка прозрачности и культуры трудовых взаимоотношений, которая распространяется не на всех".

Вскоре акцию подхватывали в других филиалах компании.

Организаторы всемирной забастовки выдвинули руководству Google ряд требований. В частности, публиковать отчеты о случаях сексуальных домогательств в стенах компании, создать механизм обработки жалоб на неподобающее поведение, а также исключить из контрактов пункт, запрещающий сотрудникам доводить дело до суда в случае домогательств и дискриминации.

Накануне гендиректор Google Сундар Пичаи заявил, что руководство компании знает о предстоящей акции и не будет ей мешать.

Причиной недовольства рядовых сотрудников компании стало расследование The New York Times о сексуальных домогательствах среди руководства Google. Журналисты узнали, что программист Энди Рубин, известный как создатель Android, был вынужден покинуть свой пост в 2014 году после того, как против него выдвинули обвинение в принуждении к сексу.

Руководство Google решило замять скандал. Рубину предложили уйти, получив "отступные" в размере 90 млн долларов. Инженер должен был ежемесячно получать по 2 млн долларов, на протяжении следующих четырех лет.