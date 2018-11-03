Мир Медики объяснили, чем опасна квашеная капуста

2018-11-03 12:30 354

 

Квашеная капуста — кладезь витаминов группы В и U. А еще — соли и уксусной кислоты. Химических соединений в ней гораздо больше, чем полезных веществ, уверяют эксперты.

Врачи предупреждают, что большое количество соли, которое обычно содержится в квашеной капусте, является причиной появления отеков после ее употребления.

Людям в возрасте, организм которых уже ослаблен недостаточно эффективной работой эндокринной системы, это может грозить резкими перепадами давления. А если их игнорировать, то в итоге развивается гипертония и риск возникновения инсульта. У страдающих гастритом этот продукт вызывает сильные боли в желудке и спровоцировать дальнейшее развитие данного заболевания вплоть до хронической формы. Еще одно вредное свойство капусты, как свежей, так и квашеной – способность выводить из организма йод.

При любых проблемах с щитовидной железой употреблять такое блюдо категорически запрещено.

Калининградские хирурги из Центральной городской клинической больницы заявили, что каждую осень и весну к ним поступают пациенты, здоровье которых оказалось под угрозой и именно после употребления квашеной капусты.

Осенью к медикам нередко обращаются те, кто впервые сам делал квашеную капусту. Дело в том, что продукт, который пребывает в процессе брожения, особенно опасен на второй или третий день после засолки.

В этот момент в нем развиваются болезнетворные бактерии. Каждый, кто попробует такую капусту, рискует получить поражение поджелудочной железы. А вместе с ним долгое лечение, восстановление и практически полный запрет употребления в пишу целого ряда блюд.

Весной же к медикам поступают любители квашеной капусты, которые долго хранили ее в непригодном для этого месте. Нередко такой продукт уже имеет неаппетитный вид, в капусте много слизи, у нее неприятный запах и странный цвет.

Но умелые хозяйки ее тщательно промывают под проточной водой, добавляют уксус, свежие ягоды, лук и так это блюдо кажется вполне съедобным. Однако его структура все равно остается ядовитой. У людей, которые попробовали это, вполне вероятно, будет острое отравление.

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